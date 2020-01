Call of Duty Mobile: la Stagione 3 è ufficialmente iniziata

Activision ha dato ufficialmente il via alla terza stagione di Call of Duty Mobile: la nuova season porta in dote tanti contenuti e aggiornamenti per uno dei giochi mobile più popolari degli ultimi tempi su iOS e Android.

Tra le novità ora disponibili citiamo il Battle Pass con nuove ricompense, la mappa multigiocatore Scrapyard, nuove modalità di gioco a tempo limitato, cambiamenti alla mappa Battle Royale e una nuova classe e migliorie all'interfaccia e ad altri aspetti tecnici.

Call of Duty Mobile Stagione 3 Novità

Nuovo Battle Pass con nuove ricompense

Nuove mappe multigiocatore: Scrapyard al momento del lancio e altre successivamente

Nuove modalità di gioco a tempo limitato

Battle Royale – 20 v 20

Multigiocatore: Rapid Fire

Classifica della nuova stagione con nuove ricompense

Oggetti dalle serie Python Camo e Black Ops II

Cambiamenti alla mappa Battle Royale

Nuova classe di Battle Royale

Nuova abilità operatore – H.I.V.E.

Nuova Scorestreak – XS1 Goliath

Aggiunta del collegamento dell'account Call of Duty

Vari aggiornamenti dell'interfaccia utente, bilanciamento delle armi e ottimizzazioni del gioco

Call of Duty Mobile è il miglior gioco Android del 2019 per Google, il gioco ha incassato oltre 87 milioni di dollari nei primi 60 giorni di presenza sul mercato da App Store e Google Play, numeri di tutto rispetto che testimoniano il buon successo riscosso da COD Mobile in tutto il mondo.