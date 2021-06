Call of Duty Mobile: al via la Stagione 5 In Deep Water, tra Ghost e nuove mappe

Activision ha annunciato che la Stagione 5 di Call of Duty Mobile sarà disponibile dal 29 giugno alle 02:00, questa nuova Season (denominata In Deep Water) vedrà il ritorno di Ghost e presenterà nuove mappe e un Battle Pass inedito.

Dopo essere quasi scomparso, Ghost fa un sorprendente ritorno nella Stagione 5 e i giocatori potranno aiutarlo ad arginare la marea della battaglia in un nuovo evento a tema navale chiamato Sea of Steel. I giocatori che saliranno a bordo della nuova Stagione non rimarranno certo a bocca asciutta, poiché l’aggiornamento porta con sé tre nuove mappe, nuovi personaggi, nuove armi, 50 livelli di Battle Pass e molto altro.

In Call of Duty Mobile Stagione 5 debuttano le mappe Suldal Harbor, Docks e Aniyah Incursion, oltre all'evento Marquee Sea of Steel, una vera e propria battaglia navale esplosiva. Activision pubblica inoltre il Call of Duty Endowment Challenge Pack, un pacchetto pensato per aiutare i veterani di guerra e che comprende sette oggetti speciali, tra cui il fucile M16 The Stripe e la pistola MW11 The Standard Issue.

Da segnalare inoltre la partenza della Fase 2 del Call of Duty Mobile World Championship 2021 in programma il primo luglio, durante questa fase i giocatori si affronteranno in trenta partite con l'obiettivo di piazzarsi tra le prime 256 squadre del proprio continente.