Call of Duty Mobile, al via la Stagione 5 con nuove mappe e modalità

Nuovo mese, nuova stagione. In Call of Duty Mobile ha ufficialmente preso il via la Stagione 5: Legione d’Acciaio, che porta con sé tante novità a tema robotico. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

Tanto per cominciare, è stata resa disponibile la nuova mappa Meltdown, una vecchia conoscenza della serie che avevamo già visto in Call of Duty: Black Ops 2. Chiaramente, è stato lanciato anche un nuovo Battle Pass a pagamento che mette a disposizione le armi a tema David Mason, il protagonista del già menzionato Black Ops 2, e Legione d’Acciaio. Il Pass Gratuito permette invece di ottenere l'arma GKS (una mitragliatrice leggera in arrivo da Black Ops 4 che offre un buon quantitativo di danni e una portata superiore alla media della categoria) e la nuova Killstreak Shock RC (al Tier 25, è una macchinina radiocomandata che stordisce i nemici).

La nuova stagione classificata di Call of Duty Mobile mette in palio l'arma epica Man-0-War e il soldato epico Ruin, mentre nel multigiocatore sono state incluse delle modalità a tempo limitato, ovvero Gun Game Team Fight (Gun Game + TDM) e 2v2 Showdown. Si segnalano, infine, la nuova modalità Scontro 20v20 nella battle royale, nuovi bundle disponibili all'acquisto nello store e diverse ottimizzazioni all'interfaccia, all'equilibrio delle armi e al gameplay. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Call of Duty Mobile.