Call of Duty Mobile, la Stagione 6 ha una data: la mappa Favela di MW2 tra le novità

Dopo aver introdotto una mappa inedita e un Battle Pass con 100 livelli di progressione nella Stagione 5 "Tropical Vision", Activision ha annunciato tutte le novità in arrivo con la Season 6 "To the Skies" di Call of Duty Mobile.

In un post sul blog ufficiale di Call of Duty, gli sviluppatori hanno rivelato che la data di lancio ufficiale per la Stagione 6 di CoD Mobile è fissata al 29 giugno 2022. I nuovi contenuti, che vi andiamo ad esporre di seguito, saranno disponibili a partire dalle ore 02:00 italiane.

Gli sviluppatori avevano confermato in un thread di Reddit che avremmo visto l'arrivo di una mappa da un COD più anziano di Black Ops 4 "nelle prossime due stagioni". Il 18 giugno, è stato ufficialmente confermato che la mappa Favela di Modern Warfare 2 (2009) sarebbe arrivata nella stagione 6 di COD Mobile (tuttavia, si tratterà della specifica versione tratta da Call of Duty: Ghosts). Questa mappa a più livelli è ambientata nei bassifondi di Rio de Janeiro e presenta più edifici a due piani insieme a tetti su cui è possibile arrampicarsi. Sebbene questa mappa sia estesa, gli incontri ravvicinati sono frequenti, garantendo un'azione frenetica.

Tra le altre novità abbiamo i Jackal, devastanti veicoli aerei che saranno schierati nell'ambiente Battle Royale di COD Mobile. Questi veicoli sono equipaggiati con missili, esche e una mitragliatrice Gatling. Ci sarà anche un evento a tema JACKAL: Fueled Up nella stagione 6 che consentirà ai giocatori di guadagnare premi.

Sono in arrivo anche delle nuove armi, nello specifico il fucile d'assalto Odeon e la mitraglietta KSP 45 di Black Ops Cold War, ottenibile progrendendo nel Battle Pass. Inoltre, la pistola secondaria L-CAR 9 è un'altra arma apparsa nel server di prova che dovrebbe essere inserita in via definitiva nel corso della Stagione.

Activision si è detta soddisfatta delle performance del suo shooter, definendo COD Mobile un vero successo.