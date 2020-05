Call of Duty Mobile, al via la Stagione 6 a tema Selvaggio West

Actvision annuncia la nuova stagione di Call of Duty Mobile. In arrivo la Stagione 6 C’era una volta in Rust, un esclusivo aggiornamento a tema selvaggio west, da oggi disponibile sia su Android che su dispositivi iOS come iPhone e iPad.

Di seguito le novità del Battle Pass di C'era una volta in Rust:

I personaggi di Cowboy Ghost e Seraph Desperada

Nuove armi come il fucile da cecchino Outlaw e la MSMC Wild West

Nuove capacità degli Operatori nel Battle Pass gratuito Annihilator

Tre nuove modalità multigiocatore: Kill Confirmed, Cattura la bandiera e Duello 1v1

Due nuove mappe multigiocatore: Rust e Saloon

Nuovi eventi come Gold Rush e Rust the Dust

Nuovo merchandise disponibile nel negozio

Diversi aggiornamenti UI, stabilizzazione delle armi e ottimizzazioni del gameplay

Questo aggiornamento aggiunge inoltre il supporto per il torneo di Call of Duty Mobile World Championship 2020, anche COD Mobile si lancia nel mondo degli eSports con uno speciale evento realizzato in collaborazione con Sony.

Call of Duty Mobile ha riscosso un notevole successo su smartphone diventando uno dei giochi mobile più scaricati del 2019, con una community attivissima e in continua crescita grazie al continuo supporto post lancio che introduce numerose novità a cadenza regolare.