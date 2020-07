Call of Duty Mobile: al via la Stagione 8 The Forge, tutte le novità

Activision ha annunciato l'avvio della Stagione 8 di Call of Duty Mobile: The Forge introduce tanti contenuti tra cui il ritorno delal mappa Highrise da Call of Duty Modern Warfare 2, la modalità Jaggernaut, un Battle Pass nuovo di zecca, eventi e tanto altro ancora.

Da segnalare anche le nuove sfide stagionali, la skill Katana per gli operatori, nuovi personaggi, gli eventi Days of Summer, Solstice Awakened e la nuova Safe House in Battle Royale.

COD Mobile The Forge

Nuova mappa multigiocatore Highrise

Nuova zona Battle Royale Safehouse

Il Battle Pass della Stagione 8 The Forge

Nuova modalità Juggernaut 5vs1

Eventi Days of Summer, Solstice Awakened

Nuova skill per Operatori – Katana

Nuove sfide stagionali

Nuovo merchandise ora disponibile nel negozio

Aggiornamenti interfaccia utente, stabilizzazione delle armi e ottimizzazione del gameplay

Call of Duty Mobile ha totalizzato 250 milioni di giocatori su iOS e Android dalla fine dello scorso anno, diventando di fatto uno dei titoli più scaricati degli ultimi mesi e riscuotendo un buon successo anche nel settore competitivo, con tornei eSports e competizioni che stanno piano piano prendendo piede a livello internazionale.