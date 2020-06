Call of Duty Mobile è un successo da 250 milioni di giocatori

Call of Duty Mobile è un successo, il gioco Activision (sviluppato in collaborazione con Tencent e Studio Timi, lo stesso team al lavoro su Pokemon Unite) ha raggiunto e superato quota 250 milioni di download in poco più di sei mesi.

COD Mobile ha superato PUBG che nello stesso lasso di tempo aveva raggiunto quota 236 milioni di giocatori su mobile, ad oggi il gioco ha garantito ricavi per 327 milioni di dollari, ovvero il 78% in più rispetto ai ricavi generati da PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile in otto mesi e l'83% in più rispetto a Fortnite per iOS sempre nei primi otto mesi di vita.

La Stagione 7 di Call of Duty Mobile è partita a inizio giugno riscuotendo un notevole successo di pubblico e critica, Activision ha annunciato che continuerà a pubblicare contenuti per il gioco a cadenza regolare, tra cui anche mappe, armi e operatori provenienti da Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare, come Gulag in arrivo a fine settimana.

Quanti di voi giocare regolarmente con Call of Duty Mobile? Il gioco è anche protagonista di numerosi eventi e tornei eSports, anche in questo caso il numero è destinato ad aumentare nei prossimi mesi con l'arrivo di ulteriori competizioni a livello globale.