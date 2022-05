Call of Duty Mobile è un successo, Activision è molto soddisfatta

Sebbene passi spesso sottotraccia nel vasto universo di Call of Duty, Call of Duty Mobile è un grande successo, come confermato dall'ultimo report finanziario di Activision-Blizzard, con la compagnia che conferma il raggiungimento dei 650 milioni di download nel corso del 2021.

Call of Duty Mobile può vantare, afferma il publisher, un numero di utenti attivi paragonabili a quelli che giocano su PC e console, con riferimento al numero mensili di giocatori. Se Call of Duty Vanguard non ha riscosso il successo sperato, anche a causa dell'ambientazione e della sostanziale mancanza di novità, COD Mobile è invece nel pieno del suo successo commerciale, grazie anche al supporto di streamer e creator molto popolari specialmente negli Stati Uniti.

Anche l'apertura al mercato asiatico ha sicuramente contribuito al raggiungimento di questi numeri con Call of Duty Mobile che ha incassato 1.5 miliardi di dollari dalle microtransazioni. Il modello di distribuzione freemium adottato per Call of Duty Mobile e Call of Duty Warzone si è rivelato azzeccato, al contrario i giochi premium di Call of Duty hanno faticato ad emergere, citando i casi di Call of Duty Blac Ops Cold War e Vanguard.

Il ritorno all'ambientazione moderna in Call of Duty Modern Warfare II dovrebbe generare ottimi numeri secondo le aspettative di Activision Blizzard.