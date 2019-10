Call of Duty Mobile e il supporto ai controller: nuovi chiarimenti da Activision

Nel corso dell'ultimo Community Update organizzato su Reddit per aggiornarci sulle ultime novità di COD Mobile, gli sviluppatori del fenomeno videoludico del momento su sistemi iOS e Android hanno affrontato la spinosa questione del supporto ai controller.

Gli autori di Activision che hanno realizzato l'ultima trasposizione portatile di COD e battuto ogni record con Call of Duty Mobile, in questo modo, ci offrono degli interessanti spunti di riflessione sui motivi che li hanno indotti a rimuovere tale funzionalità subito dopo il lancio del titolo.

In risposta a chi chiede di poter tornare a utilizzare il proprio pad preferito per immergersi nelle battaglie virtuali di COD Mobile, gli sviluppatori di Activision spiegano che "vi sentiamo forte e chiaro, sappiamo che volete saperne di più sul supporto ai controller. Attualmente stiamo testando tale funzionalità e stiamo esaminando la possibilità di reintrodurla in futuro, ma prima di allora vogliamo assicurarci che sia implementata in maniera corretta e che quest'ultima non pregiudichi l'equilibrio del gameplay".

Mentre attendiamo con impazienza di conoscere i piani del colosso videoludico statunitense sul supporto ai controller, vi rimandiamo alla lettura della nostra recensione di Call of Duty Mobile e alla guida per dominare lo sparatutto Activision.