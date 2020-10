Call of Duty Mobile: The Club debutta con l'aggiornamento Anniversary

In occasione del primo anniversario di Call of Duty Mobile, Activision lancia The Club (conosciuto anche come Soldier's Paradise), ora disponibile come aggiornamento gratis su iPhone, iPad e dispositivi Android.

Accedendo a The Club, Reaper è il primo personaggio che si incontra in una postazione da deejay e che darà il benvenuto nel nuovo spazio di gioco. I giocatori potranno scegliere la musica all'interno del Club tra quattro tracce alternative, No Mercy, Lost But Found", The Beast Arrives e Parallel Vibes.

Le sorprese però non finiscono qui perchè l'aggiornamento anniversario di COD Mobile include la mappa Battle Royale Alcatraz tratta dalla modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 e il Battle Pass Mensile con accesso a mappe, oggetti e personaggi, oltre ad una serie di eventi stagionali che verranno svelati più avanti.

Dal lancio nell'autunno 2019 COD Mobile ha incassato oltre 500 milioni di dollari registrando centinaia di milioni di download da App Store e Google Play, diventando uno dei giochi mobile più popolari degli ultimi tempi insieme ad Among Us. Per il primo anniversario Activision ha in serbo anche altre novità, i festeggiamenti proseguiranno a lungo con ulteriori aggiornamenti e contenuti.