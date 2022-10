Call of Duty Mobile: tornano gli zombie nella Stagione 9, giusto in tempo per Halloween

Activision Blizzard ha annunciato il ritorno degli zombie in Call of Duty Mobile con la Stagione 9: Zombies are Back, in arrivo il 13 ottobre, al via dalle 02:00 del mattino ora italiana.

La nuova Stagione di Call of Duty Mobile celebra la festa di Halloween e offre una versione a tema della mappa Hacienda, un nuovo evento (Haunted Voyage) e una serie di nuovi contenuti nel Battle Pass. Tornano anche le modalità Zombies Classic, oltre a Super Attacco dei non morti e tanti altri contenuti a tema zombie per Halloween.

I giocatori potranno guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass con nuovi contenuti gratuiti e a pagamento tema bucaniere, tra cui operatori come Zero - Dark Sails e Kui Ji - Sapporo Stealth, nuove armi Krig 6 e C4, oltre a nuove Blueprints per armi, Calling Cards, Charms, COD Points e altre novità che debutteranno più avanti nel corso della stagione.

Call of Duty Mobile è un successo da centinaia di milioni di download, Activision Blizzard continuerà a supportare il gioco e pubblicare nuovi contenuti anche dopo il lancio di Call of Duty Warzone Mobile per smartphone e tablet, le due esperienze continueranno ad esistere come progetti separati offrendo così ai giocatori una vasta scelta di giochi mobile ambientati nell'universo di COD.