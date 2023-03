Call of Duty Mobile verrà abbandonato? Macché: TiMi Studios smentisce Microsoft

Verrà il giorno della chiusura di Call of Duty Mobile preannunciata da Microsoft, 'ma non è questo il giorno': gli studi TiMi si affacciano sui social per ribadire il proprio impegno nel supporto e nello sviluppo di nuovi contenuti per COD Mobile.

La sussidiaria cinese di Tencent decide quindi di irrompere nel dibattito per l'affare Activision-Microsoft e lo fa con un post sui social che, pur senza citare direttamente la casa di Redmond e la stessa Activision, non sembra lasciare davvero adito a dubbi.

Nel messaggio, i rappresentanti di TiMi Studios specificano che "siamo impegnati nello sviluppo di Call of Duty Mobile, è una parte importante dell'intero franchising di Call of Duty e della nostra strategia mobile complessiva. Abbiamo i migliori fan del mondo e intendiamo continuare a suportare il gioco con una robusta Roadmap di nuovi contenuti, attività e aggiornamenti di lungo periodo".

In un passaggio della documentazione prodotta da Microsoft per discutere dell'acquisizione di Activision con gli enti antitrust, ricordiamo infatti che i rappresentanti del colosso tecnologico di Redmond si erano spinti a preannunciare la graduale dismissione di Call of Duty Mobile (eccezion fatta per la Cina) in ragione del lancio di COD Warzone Mobile previsto nel corso del 2023.

A questo punto rimane solo da capire chi abbia effettivamente pubblicato il post appena comparso sui profili social ufficiali di COD Mobile: c'è infatti chi, giustamente o meno, ritiene che non siano stati i ragazzi di TiMi Studios a diffondere questo messaggio, bensì Activision o la holding cinese Tencent, legata a Sony da accordi come quello che portò le stesse Tencent e Sony a comprare quote di FromSoftware nell'agosto del 2022.