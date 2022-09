Call of Duty Mobile Zombie ritorna dopo oltre 2 anni, in vista di Halloween

Non c'è solamente COD Warzone Mobile in arrivo per coloro che vogliono divertirsi con l'esperienza offerta dalla serie Activision su dispositivi mobili. Infatti, è stato annunciato anche il ritorno della modalità Zombie di Call of Duty Mobile.

Infatti, mediante il profilo Twitter di COD Mobile è stato ufficializzato che presto sarà possibile tornare a giocare alla classica esperienza Zombie legata al titolo per Android e iOS. Da notare il fatto che la modalità coinvolta tornerà disponibile all'interno del gioco di Activision mediante un apposito aggiornamento previsto per ottobre 2022.

In parole povere, si tratterà di un'occasione potenzialmente intrigante in vista di Halloween, ergo il 31 ottobre 2022. In ogni caso, per chi non lo sapesse, la modalità Zombie era stata rimossa da Call of Duty Mobile più di due anni fa, dato che Activision aveva deciso di eliminarla dal gioco nella giornata del 25 marzo 2020.

All'epoca le motivazioni riguardavano il fatto che a quanto pare la modalità non aveva rispettato le aspettative degli sviluppatori. Tuttavia, a breve sarà il momento di tornare a sconfiggere orde di zombie. Per il resto, ricordiamo che di recente si è tenuto l'evento Call of Duty Next, in cui si è fatto riferimento al futuro, anche mobile, della serie di Activision.