Call of Duty Black Ops 4: la modalità Blackout avrà veicoli terrestri, acquatici e aerei

In un'intervista concessa a PC Gamer nel corso della Gamescom 2018, John Rafacz e Thomas Wilson di Treyarch hanno fornito nuove informazioni sulla modalità battle royale che verrà inclusa in Call of Duty: Black Ops 4, chiamata Blackout.

Nello specifico, Rafacz ha avuto modo di parlare dei veicoli utilizzabili sulla mappa di gioco, che saranno di tutti i tipi e adatti per ogni tipo di situazione. Ci saranno gli immancabili mezzi terrestri, ma anche quelli acquatici e aerei. Ai giocatori verrà data ampia libertà di manovra, ma non temete: ha assicurato che tutto sarà bilanciato alla perfezione. "C'è un'ampia varietà di veicoli bilanciati in maniera adeguata per poter adattarsi anche al combattimento a piedi. Negli ultimi mesi abbiamo effettuato numerosi playtest in Treyarch per prepararci a questo, ed è una meraviglia da giocare".

Wilson, invece, ha dichiarato che la mappa di gioco trarrà ispirazione da tutte le altre che i giocatori hanno avuto modo di giocare negli altri capitoli della serie di Black Ops. Ci sarà un pizzico di Nuketown, un po' di Firing Range, e così via. Gli sviluppatori, in ogni caso, non si sono limitati a piazzarle le une accanto alle altre. Hanno creato un'unica grande mappa coerente e priva di interruzioni.

Call of Duty: Black Ops 4 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre. Il 10 settembre prenderà il via su PlayStation 4 una nuova fase Beta dedicata a Blackout. I giocatori Xbox One e PC dovranno invece pazientare qualche giorno in più. Ieri, intanto, è stata mostrata per la prima volta la mappa Arsenal, giocata in modalità Hardpoint.