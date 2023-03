Call of Duty Moder Warfare 2, addio al 10vs10: i giocatori non ci stanno

Al concludersi del mese di marzo, Activision-Blizzard ha pubblicato la Stagione 2 furiosa di Cod Modern Warfare 2, con l'arrivo di Shredder e tante altre novità. Nel frattempo, però, altri sono venuti meno con l'ultimo aggiornamento e l'utenza di Call of Duty Modern Warfare 2 è tutt'altro che contenta.

Cos'è che ha generato una grande insoddisfazione all'interno della community? L'addio della modalità Mosh Pit 10vs10 è stato recepito in modo tutt'altro che positivo dai giocatori che popolano i server della nota produzione targata Call of Duty, soprattutto a fronte dell'interesse relativo alla caotica modalità che è stato registrato in precedenza.

I commenti circa quanto accaduto di recente non sono di certo mancati all'interno del subreddit dedicato a Modern Warfare 2. Ad esprimere il proprio disappunto, con un post pubblicato sulla nota piattaforma, è stato l'utente Zennom8, che recita quanto segue: "la 10vs10 è andata", riferendosi alla sopracitata modalità.

Tuttavia, altri utenti hanno voluto esprimere il proprio dispiacere circa la non condivisa decisione del team di sviluppo. È questo il caso di broanoah, che con un commento in risposta a Zennom8 dice: "Mi piaceva così tanto la 10v10. Sono dispiaciuto. Non c'è niente che possa sostituirla. RIP, magari con il prossimo aggiornamento della playlist avremo Shipment e la 10v10". "Lo stesso vale per me; l'unica modalità che mi è piaciuta di più. Ho anche avuto un team divertente due giorni fa, dove più persone stavano chiamando le posizioni, scherzando e ridendo su certe cose. Torniamo al simulatore di corsa, credo".

C'è parecchio disappunto sulla decisione di abbandonare una modalità che ha intrattenuto diversi giocatori e il subreddit dedicato a Call of Duty Modern Warfare 2 ne è la dimostrazione. Cosa succederà in futuro? Verrà reintrodotta la modalità 10vs10, magari in un modo differente? Non vi è ancora modo di saperlo, ma si attendono dei riscontri da Activision. Prima di salutarci, però, vi rimandiamo ad un curioso fatto di cronaca videoludica che ha tenuto banco negli scorsi giorni: sapete quanti giochi del 3DS servono per compensare il peso di CoD Modern Warfare 2? La risposta potrebbe sorprendervi.