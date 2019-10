Call of Duty Modern Warfare: un filmato in 4K ci mostra i primi 20 minuti della campagna

Mancano solo poche ore al debutto di Call of Duty: Modern Warfare e, nell'attesa, i fan più curiosi possono iniziare a dare una piccola sbirciata alla campagna in singolo giocatore.

Grazie ad un video di recente pubblicazione è infatti possibile vedere in movimento i primi 20 minuti della modalità storia dello sparatutto tratto Activision. Il lungo filmato non solo mostra il segmeno iniziale dell'avventura con il capitano Price tra i protagonisti, ma permette anche di saggiare la bontà grafica della versione PC del gioco, essendo stato catturato a risoluzione 4K, 60 fotogrammi al secondo e, probabilmente, con tutte le impostazioni grafiche al massimo delle possibilità.

Prima di lasciarvi al filmato in questione, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile in tutti i negozi a partire da domani, 25 ottobre 2019, nelle versioni PC (solo su Battle.net), PlayStation 4 e Xbox One. A partire dalla mezzanotte di stasera sarà inoltre possibile iniziare a giocare per tutti i possessori di una copia digitale dello sparatutto su console, mentre gli utenti PC dovranno attendere un paio d'ore in più prima dell'apertura ufficiale dei server.

Avete già dato un'occhiata al nostro video speciale sul multiplayer di Call of Duty Modern Warfare? Per leggere invece la nostra recensione dovrete attendere domani mattina, quando verrà pubblicata sulle pagine di Everyeye.it.