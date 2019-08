Call of Duty Modern Warfare: il multiplayer avrà i server dedicati

Sembra proprio che nel nuovo Call of Duty: Modern Warfare sia presente una delle funzionalità che i fan della serie richiedono da più tempo, ovvero i server dedicati per la componente online.

Sulle pagine dell'ultimo numero di GameInformer è stato infatti svelato che nel multiplayer del nuovo capitolo dello sparatutto in prima persona saranno presenti per la prima volta i server dedicati. Tale scelta è stata presa dagli sviluppatori in vista dell'arrivo del cross-play, così da offrire ai giocatori di tutte le piattaforme un'infrastruttura di rete solida. A partire da questo capitolo, quindi, non dovrebbero più esserci disconnessioni improvvise o interruzioni della partita dovute alla fastidiosa "migrazione dell'host" degli scorsi episodi.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net). Negli ultimi giorni sono stati anche diffusi i primi dettagli sulle impostazioni grafiche di COD Modern Warfare su PC.

Avete già letto sulle pagine di Everyeye.it l'anteprima di COD Modern Warfare, il cui comparto multiplayer è stato provato a fondo dal nostro Francesco Fossetti? Pare inoltre che la campagna di COD Modern Warfare si mostrerà per la prima volta nei prossimi giorni, magari in occasione della GamesCom 2019.