Call of Duty Modern Wardare 2: come giocare in multiplayer split screen

Call of Duty Modern Warfare 2 è finalmente disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Lo sparatutto targato Infinity Ward propone il solito pacchetto single player e multiplayer, e mette a disposizione anche la possibilità di giocare in split-screen: ecco come fare.

Lo split-screen non è di certo una delle opzione più sfruttate dagli sviluppatori, che in larga parte sembrano ormai aver abbandonato l'idea in favore del multiplayer online. Tuttavia questo non vale Modern Warfare 2, che concede la possibilità di giocare con più controller sullo stesso schermo.

Per accedere ai contenuti split-screen aprite il gioco e proseguite verso la sezione Multiplayer; a questo punto collegate il secondo controller e premete il tasto X su console PlayStation o A su macchine Xbox. L'ultimo passaggio consiste nell'effettuare il login con un account valido Activision, e procedere con una registrazione, ricordando che avrete bisogno almeno di un profilo con un abbonamento PsPlus o Xbox Live attivo.

Non vi resta quindi che giocare con tutto ciò che il titolo ha da offrire in split-screen. Se invece ciò che vi interessa è il gioco online, ecco tutte le mappe multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2. Date un'occhiata a questo articolo, invece, per scoprire se i punti COD si possono trasferire in Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.