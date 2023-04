Call of Duty Modern Warfare 2: Alejandro e Valeria si scontrano nella Stagione 3!

Sono trascorse già tre settimane dalla Stagione 2 Reloaded di CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, e così Infinity Ward e Raven Software scaldano i motori in vista della Stagione 3 con un teaser che preannuncia lo scontro tra Alejandro e Valeria.

Le più importanti novità ludiche e contenutistiche in arrivo nella dimensione multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, di conseguenza, verteranno attorno alla battaglia tra Valeria Garza e Alejandro Vargas, con un percorso stagionale che promette di essere particolarmente ricco di novità.

A voler dar retta ad Activision, quindi, gli eventi narrati nei precedenti Raid con protagonisti Price, Gaz e Farah proseguiranno con delle sfide speciali incentrate sull'ennesimo, infuocato faccia a faccia tra Alejandro e Valeria. Di recente, il publisher statunitense ha confermato il ritorno di Intervention, uno dei fucili da cecchino più amati dai fan di Call of Duty.

La Stagione 3 di CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 farà inoltre da sfondo alla nuova mappa multiplayer Pelayo's Lighthouse, un'ambientazione buia e piovosa che farà la felicità degli appassionati di sfide 6vs6. In attesa di ricevere tutti i dettagli sui contenuti in arrivo con la prossima Season di Call of Duty, vi lasciamo all'ultimo teaser pubblicato da Activision per tratteggiare i contorni narrativi delle sorprese della nuova fase stagionale di CoD Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 che avrà ufficialmente inizio il 12 aprile su PC, PlayStation e Xbox.