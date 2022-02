Call of Duty Modern Warfare 2 annunciato oggi? Uscirà insieme a COD Warzone 2

L'insider e leaker Tom Henderson ha svelato che Call of Duty Warzone 2 verrà annunciato oggi ma a quanto pare in cantiere c'è molto di più perché insieme al reveal del gioco verrà svelato anche Call of Duty Modern Warfare 2.

I due titoli arriveranno presumibilmente in contemporanea il prossimo autunno, anche se Call of Duty Warzone 2 potrebbe uscire poco dopo il debutto di Modern Warfare II, sembra invece certo che la presentazione avverrà nello stesso momento, nel corso della giornata odierna.

Su Twitter è trapelata anche una schermata di menu di Call of Duty Modern Warfare 2, la quale riprende il look delle interfacce dei principali servizi di streaming e non è un caso dal momento che Activision ha recentemente assunto un ex designer di Hulu per ridisegnare l'interfaccia dei giochi dell'ecosistema Call of Duty.

Secondo Tom Henderson, Call of Duty Modern Warfare 2 è già in fase Alpha e ben undici studi di Activision sarebbero impegnati sul progetti con l'obiettivo di migliorare la qualità generale della produzione. Il lancio del nuovo gioco di COD dovrebbe avvenire a ottobre, in leggero anticipo rispetto alla classica data di novembre, con l'obiettivo di aumentare le vendite evitando la competizione con altri grandi blockbuster natalizi. Sarà vero? Probabilmente lo scopriremo tra non molto.