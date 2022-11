Call of Duty Modern Warfare 2: arriva il brevetto della Kill-Cam personalizzata

Quante volte, mentre eravate alle prese con un match online sul recente Call of Duty Modern Warfare 2, avete desiderato di personalizzare la vostra Kill-Cam, ossia il replay dell'uccisione di un vostro avversario? Probabilmente in molti e, per questi giocatori, sembrerebbe che questo piccolo desiderio possa diventare realtà. Ma cos'è successo?

Il tutto è partito dal Tweet dell'utente RalphsValve, che ha rivelato il possibile arrivo della personalizzazione della Kill-Cam in game. Ciò lo si può intuire, al di là della semplice dichiarazione riportata sul noto social network, anche dal brevetto allegato al Tweet "incriminato", all'interno del quale possiamo vedere una dicitura a caratteri maiuscoli che riporta la scritta "Interfaccia di personalizzazione degli eventi triggerati di replay".

Stando alle informazioni riportate dallo stesso brevetto di personalizzazione della Kill-Cam che è stato diffuso online, ogni giocatore potrà scegliere di personalizzare il replay della "Final Kill" - dunque, l'uccisione finale che viene mostrata a schermo al termine del match online in multigiocatore - o il "Play the game", cioè la miglior giocata della partita. Call of Duty Modern Warfare 2 è da record non solo nel numero di vendite, ma anche per il tipo di iniziative che il publisher ed il team di sviluppo - rispettivamente, Activision e Infinity Ward -, soprattutto in riferimento ad una funzionalità di questo calibro, la quale potrebbe interessare tantissimi giocatori.

A tal proposito, sempre l'utente RalphsValve afferma che sarà possibile modificare la grafica, i messaggi, l'audio, GIF e template della Kill-Cam. Il livello di personalizzazione è davvero notevole e, qualora questo brevetto dovesse divenire realtà, potrebbe dare sfogo alla creatività artistica e ludica degli utenti, permettendo di creare clip tanto esilaranti quanto spettacolari. RalphsValve ha dato anche un esempio di quello che si potrebbe creare - qualora foste interessati, trovate il Tweet dell'utente in calce alla notizia -, affermando che le potenzialità del brevetto non si allontanando di molto da quanto mostrato.

Come possiamo dire che le Kill-Cam siano personalizzabili nella grafica, messaggi, audio e template? Le informazioni provengono proprio dallo stesso brevetto, ove compaiono le seguenti diciture:

Aggiungi grafiche

Aggiungi messaggio

Aggiungi/modifica video

Aggiungi/modifica audio

Inoltre, sul lato destro dell'acquisizione dell'immagine del brevetto vi sono le sopracitate informazioni circa la modifica e la personalizzazione dei tamplete, ai quali è possibile assegnare anche un input per facilitare la creazione delle Kill-Cam personalizzate. Il lavoro certosino dietro questo progetto ha davvero un grande potenziale e non vediamo l'ora che venga messo in pratica dal team di sviluppo. Voi cosa ne pensate di questo nuovo brevetto? Prima di rimandarvi alla sezione dei commenti, vi invitiamo a recuperare la nostra guida su come ottenere la mimetica poliatomico su Call of Duty Modern Warfare 2.