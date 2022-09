Call of Duty: Modern Warfare 2, arrivano contenuti esclusivi su Playstation

Non sono certamente mancate le soprese nel corso del Call of Duty Next, l'evento tenutosi nelle ultime ore e che ha visto una lunga serie di annunci per il celebre brand targato Activision-Blizzard. Tra i tanti annunci, a spiccare maggiormente è quello inerente a Call of Duty: Modern Warfare 2.

Oltre alla dichiarazione ufficiale sull'inizio della beta dedicata al nuovo capitolo del famosissimo shooter, il publisher ha confermato la presenza di alcuni contenuti che saranno Playstation exclusive e, dunque, accessibili ai soli possessori della versione Playstation.

Nel dettaglio, i giocatori che acquisteranno la sopracitata edizione di Call of Duty: Modern Warfare 2 avranno l'accesso ad un nuovo pack operatore, dedicato a Hiro "Oni" Waranabe. Al suo interno, tuttavia, vi sarà una nuova mimetica "blueprint" applicabile sulle armi presenti nel gioco.

Call of Duty: Modern Warfare 2 si prospetta essere un titolo molto interessante, per gli amanti della saga e non solo, con una modalità multiplayer ricca di tanti contenuti, dalle Special Ops ed i Raid, ma non solo. Speriamo che la direzione intrapresa da Activision-Blizzard permetta di ricevere grandi novità in merito ad una delle più grandi produzioni del panorama videoludico, soprattutto per gli amanti degli sparatutto in prima persona. Nell'attesa di poter mettere le mani su Call of Duty: Modern Warfare 2, e qualora foste interessati a vedere la breve presentazione video, vi rimandiamo al trailer ufficiale del nuovo operator pack presentato.