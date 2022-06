Call of Duty Modern Warfare 2 arriverà su Steam? Il tweet di Valve non lascia dubbi

Alla community di Steam non è di certo passata inosservata la reazione avuta da Valve su Twitter alla notizia dell'annuncio del World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2. I curatori dei social del principale negozio digitale su PC hanno infatti esortato l'utenza PC a "tenere d'occhio" l'evento di Activision.

L'interesse manifestato da Valve per l'atteso appuntamento mediatico fissato da Infinity Ward per l'8 giugno, come facilmente prevedibile, si ricollega ai leak per l'arrivo di COD Modern Warfare 2 su Steam

alimentati dalla comparsa, a fine maggio, di un artwork del kolossal sparatutto nel database dello store.



Il post pubblicato sui social da Valve, di conseguenza, non sembra lasciare alcun dubbio sull'atteso ritorno di Call of Duty sui lidi di Steam che, a questo punto, possiamo dare praticamente per scontato. Con MW2, la serie FPS di Activision si prepara perciò a ritornare nel catalogo del negozio digitale più popolare tra i videogiocatori PC a cinque anni di distanza dalla commercializzazione degli ultimi due titoli della saga proposti su Steam dal day one, ovvero Call of Duty WWII e COD Modern Warfare Remastered.



L'annuncio ufficiale dell'arrivo su Steam, con ogni probabilità, arriverà proprio durante il World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2 previsto da Activision e Infinity Ward per le ore 19:00 italiane di mercoledì 8 giugno.