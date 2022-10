Call of Duty Modern Warfare 2 avrà 16 mappe multiplayer al lancio? Le ultime dai dataminer

Mentre in rete si continua a discutere dei rumor sulla missione 'No Russian' come DLC di COD Modern Warfare 2, i dataminer approfittano del lancio in accesso anticipato della Campagna principale per andare alla ricerca di indizi sui contenuti dell'esperienza multiplayer del kolossal FPS di Activision.

Tra i tanti 'scopritori di file nascosti' che stanno passando al setaccio le cartelle d'installazione di COD Modern Warfare 2 troviamo TheGhostOfHope: il dataminer afferma non solo di aver trovate l'elenco delle mappe multiplayer disponibili al lancio, ma anche di essere riuscito a catalogarle in funzione del numero di giocatori connessi in simultanea e, di riflesso, della grandezza degli scenari offerti.

Mappe multiplayer 6v6

Breenbergh Hotel

Museum

Mercado Las Almas

Taraq

Crown Raceway

Al Bagra Fortress

Zarqwa Hydroelectric

Santa Seña Border Crossing

Farm 18

Embassy

El Asilo

Mappe Ground War

Sa’id

Sariff Bay

Santa Seña

Zarqwa Hydroelectric

Al Bagra Fortress

Come di consueto, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze ogni genere di indiscrezione proveniente da fonti non confermate, anche perché mancano davvero pochi giorni al lancio ufficiale del kolossal sparatutto di Activision, previsto per il 28 ottobre su PC e console PlayStation e Xbox.

In attesa di immergerci nelle battaglie multiplayer dell'FPS targato Infinity Ward, vi suggeriamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale su Call of Duty Modern Warfare 2 e le novità del multiplayer.