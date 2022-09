Call of Duty Modern Warfare 2 avrà sia le Killstreaks che le Scorestreaks

In seguito al reveal del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 in occasione del COD Next, Activision ha svelato numerose caratteristiche del prossimo capitolo dello sparatutto, tra le quali spicca una novità legata alle Killstreak.

Per la prima volta in un titolo della serie, starà al giocatore scegliere se utilizzare le Serie di uccisioni o le Serie di punti. Questo significa che, a differenza di quanto avviene solitamente nei prodotti targati Infinity Ward, non vi saranno solo le Killstreak ma anche le Scorestreak. L'elenco di gadget che si potranno richiamare in partita saranno gli stessi, ma ogni giocatore potrà decidere se poterli utilizzare accumulando punti oppure uccisioni. Si tratta di una funzionalità molto interessante che supporta tutti quegli utenti che vogliono dedicarsi agli obiettivi e non alle uccisioni. Per fare il passaggio basterà recarsi nell'apposito menu e premere un tasto, così da effettuare lo switch tra punti ed eliminazioni.

In attesa di scoprire di più sul multiplayer, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 trarrannoi vantaggio dal motore grafico unificato. Sapevate inoltre che la modalità DMZ è stata confermata in COD Warzone 2 e sarà disponibile per tutti sin dal lancio della battle royale gratuita?