Call of Duty Modern Warfare 2: la Beta alla prova in due ore di video gameplay

Insieme a La Signora Fletcher ci siamo cimentati nelle sfide multiplayer offerte dalla Beta di Call of Duty Modern Warfare 2, il nuovo kolossal sparatutto di Infinity Ward in uscita a fine ottobre su PC e console.

L'importante 'prova sul campo' offertaci da Activision con la Beta di COD Modern Warfare 2 ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dalle sussidiarie del publisher statunitense per evolvere, arricchire e potenziare l'esperienza di gioco restituita dal caleidoscopico comparto multiplayer del prossimo capitolo di Call of Duty.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il nostro speciale sui trucchi per la Beta di COD Modern Warfare 2, con tutti i segreti per primeggiare sui campi di battaglia virtuali del nuovo FPS (ma con un'inedita modalità in terza persona) in uscita il 28 ottobre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.



