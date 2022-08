Call of Duty Modern Warfare 2 Beta quando inizia e come giocare in anticipo

Activision Blizzard ha annunciato le date della Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 in programma a settembre, ecco quando inizia, quando finisce e come fare per giocare in anticipo con il nuovo gioco di Call of Duty.

La Beta Pubblica di Modern Warfare 2 sarà accessibile a tutti ma chi effettuerà il preordine di Call of Duty Modern Warfare 2 in versione fisica o digitale riceverà l'accesso anticipato all'Open Beta.

Il primo Weekend Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è in programma dal 18 al 20 settembre tramite una Open Beta esclusiva per PlayStation, l'accesso anticipato per i preordini è previsto il 16 e 17 settembre, l'abbonamento PlayStation Plus non è richiesto per giocare, la Beta inizierà e terminerà sempre alle 19:00 ora italiana.

Il secondo Weekend Beta invece sarà multipiattaforma con supporto per il Cross-Play, il 22 e il 23 settembre si terrà l'accesso anticipato su Xbox e PC oltre all'Open Beta su console PlayStation, infine dal 24 al 26 settembre la Open Beta sarà accessibile a tutti indipendentemente dalla piattaforma, semplicemente scaricando il client dallo store di riferimento.

Per giocare in anticipo quindi vi basterà prenotare Call of Duty Modern Warfare 2 in qualsiasi versione e per qualsiasi piattaforma, il 15 settembre Activision trasmetterà l'evento Call of Duty Next: What's Next? e in questa occasione verranno "droppati" alcuni codici per la Beta, inoltre questi sono stati diffusi anche nel weekend durante il Call of Duty Championship Weekend 2022.