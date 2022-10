Call of Duty Modern Warfare 2: ecco il bundle Burger King da 40 dollari

Call of Duty Modern Warfare 2 si appresta a giungere in picchiata sul mercato videoludica, dopo un'attesa che i fan della prima ora di questa intramontabile saga potrebbero addirittura definire "spasmodica". Con Modern Warfare 2 arrivano tante feature interessanti ma da migliorare, così come diversi elementi cosmetici atipici.

Se da un lato, infatti, abbiamo assistito alla presenza di una modalità crossplay tra Xbox e PC che non può essere disattivata, Activision-Blizzard e i ragazzi di Infinity Ward hanno saputo regalarci un prodotto che saprà sicuramente regalarci tante sorprese nell'arco delle prossime settimane. Tra i tanti contenuti in arrivo, però, si è palesato in rete un nuovo pacchetto di contenuti aggiuntivi in collaborazione con Burger King. Il bundle in questione, realizzato in occasione del rilascio del titolo con la nota catena mondiale di fast food, presenta al suo interno una skin per il proprio personaggio in modalità multigiocatore, nella quale viene raffigurata il logo di Burger King, ed un pacchetto per punti esperienza doppi.

Ciò che più ha incuriosito gli utenti che si sono imbattuti in questo contenuto digitale è il prezzo: il bundle a tema Burger King verrà venduto a 40 dollari. Parliamo di un prezzo molto elevato, soprattutto a fronte della sua mole di contenuti. Tuttavia, la promozione di tale pack verrà rilasciata in diverse parti del mondo, seppure vi sia la possibilità di acquistare prezzo rivenditori terzi il codice dello stesso prodotto. C'è da dire che, pur non trattandosi della prima di queste collaborazioni atipiche, il prezzo molto elevato sembra non aver scoraggiato alcuni utenti da un suo possibile acquisto.

"Nah, questa è pazzesca" o "Le promozioni per quest'anno sono pazzesche", ma la disponibilità della promozione con Burger King in 40 Paesi in tutto il mondo (tra cui l'Europa, ad esclusione dell'America) potrebbe fare la felicità di molti utenti e non quella di tanti altri. Però, il sito di Burger King permetterà a tutti gli utenti di conoscere anticipatamente se avrà la possibilità di poter reperire tale contenuto in base alla sua residenza. Call of Duty Modern Warfare 2 sta macinando record; che sia la buona occasione anche per la collaborazione con Burger King?