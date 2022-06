Call of Duty Modern Warfare 2: Campagna in mostra al Summer Game Fest del 9 giugno

Mentre fervono i preparativi per il World Reveal di Call of Duty Modern Warfare 2, il giornalista e presentatore Geoff Keighley conferma la partecipazione di Infinity Ward al Summer Game Fest: nel corso dell'evento del 9 giugno, gli sviluppatori di COD MW2 mostreranno il gameplay di un livello del loro atteso FPS.

L'organizzatore dello spettacolo digitale che avrà luogo a partire dalle ore 20:00 di giovedì 9 giugno annuncia sui social la presenza della sussidiaria di Activision sul palco del Summer Game Fest, invitando tutti gli appassionati di sparatutto ad assistere allo show per non perdersi, appunto, quella che lui stesso descrive come "la demo gameplay di un livello della campagna principale di Call of Duty Modern Warfare 2".

Nella cornice della kermesse videoludica del 9 giugno avremo perciò modo di immergerci nelle atmosfere dell'esperienza singleplayer di Modern Warfare 2 insieme alla Task Force 141, la squadra di Operatori guidata dal mitico Capitano Price e composta da Simon 'Ghost' Riley, John 'Soap' MacTavish, Kyle 'Gaz' Garrick e dal nuovo arrivato Alejandro Vargas, un fiero colonnello delle Forze Speciali Messicani.

In attesa di ammirare il World Reveal e il gameplay della Campagna tra l'8 e il 9 giugno, ricordiamo a chi ci segue che Call of Duty Modern Warfare 2 è previsto al lancio per il 28 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in versione ottimizzata per le ultime console di casa Sony e Microsoft.