Call of Duty Modern Warfare 2: una campagna solida, è tra le migliori della serie!

Call of Duty Modern Warfare II si avvicina spedito al suo esordio sul mercato, fissato per il prossimo 28 ottobre su PC e piattaforme PlayStation e Xbox. Chi ha tuttavia prenotato la versione digitale ha già avuto accesso alla campagna single player e godersi quindi in anticipo parte dei contenuti dell'ultima fatica targata Infinity Ward.

In attesa dunque di approfondire anche il multiplayer e dare così il nostro verdetto definitivo, abbiamo intanto completato la modalità incentrata sul single player che ci ha permesso di vivere la nuova storia incentrata sulle gesta della Task Force 141. E stando alla nostra recensione della campagna di COD Modern Warfare 2, il risultato è nel complesso interessante.

Pur non rivelandosi la miglior campagna mai proposta dalla serie Activision, ha comunque tutte le carte in regola per imporsi tra le più riusciti mai offerte dal brand, rivelandosi superiore a quanto visto nei capitoli degli ultimi anni. Il nuovo Modern Warfare ci conferma ancora una volta come Infinity Ward sia il team più abile tra coloro che si occupano del franchise, con le varie missioni che si dimostrano coinvolgenti, variegate e sorrette da un efficace gunplay. Qualche riserva però sulla trama, i cui sviluppi non sempre riescono a dimostrarsi coinvolgenti come sperato, ma per il resto questa componente del gioco riesce a convincere, in attesa di approfondire a dovere il multiplayer online.

Nel frattempo potete anche dare un'occhiata alla nostra guida alle missioni di COD Modern Warfare 2, con alcuni utili consigli su come affrontare al meglio l'avventura della Task Force 141.