Call of Duty Modern Warfare 2: come accedere al primo raid, Atomgrad

Manca ormai pochissimo al lancio della Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 e, in attesa di poter mettere le mani su tutte le novità, possiamo già scoprire quali saranno i metodi d'accesso al primo raid dello sparatutto in soggettiva.

A differenza delle normali missioni cooperative disponibili ad oggi, il raid chiamato Atomgrad richiede al giocatore alcune azioni specifiche al fine di sbloccare l'accesso a questa missione esclusiva per una limitata finestra temporale.

Il team di sviluppo ha deciso di dare la totale libertà agli utenti su come garantirsi l'ingresso nella complessa missione cooperativa, dal momento che è possibile ottenere l'accesso al raid sfruttando il multiplayer classico, le Spec Ops, la modalità DMZ oppure la battle royale. Nel caso in cui si volesse sbloccare il raid con il multiplayer o la coop, sarà obbligatorio portare a compimento una particolare sfida giornaliera, che richiederà ai giocatori di compiere azioni specifiche durante le partite online o le missioni PvE. Più complesso è l'obiettivo per chi vuole giocare il raid attraverso Warzone 2.0, poiché in questo caso bisogna completare un match della battle royale posizionandosi almeno nella top 20. L'ultima possibilità riguarda la modalità DMZ, in cui i giocatori possono ottenere un biglietto per visitare Atomgrad procedendo con l'estrazione mentre nello zaino vi sono almeno 30.000 dollari in contanti (non valgono gli oggetti, quindi dovrete vendere tutto prima di chiamare l'elicottero per abbandonare Al Mazrah).

Qualsiasi obiettivo completato garantisce agli utenti l'accesso al raid per un'intera settimana. Va precisato inoltre che solo il caposquadra necessita del 'ticket' per accedere al raid e non è necessario che i restanti due membri del team soddisfino uno dei requisiti elencati sopra.

In attesa di poter scoprire cosa ci attenderà in questa nuova attività e quali saranno le ricompense esclusive, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare 2 e PlayStation 5 stanno dominando il mercato americano.