Call of Duty Modern Warfare 2: come aumentare di livello e qual è il level cap massimo

Nella modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2 uno dei vostri obiettivi principali è salire di livello il più velocemente possibile, in modo tale da sbloccare rapidamente nuove armi e ricompense (a tal proposito, ecco come ottenere gettoni esperienza doppia in CoD Modern Warfare 2).

In multiplayer potrete guadagnare esperienza completando e vincendo sfide e partite, e dopo aver raggiunto il numero necessario di punti esperienza aumenterete di livello sbloccando la relativa ricompensa. Questo meccanismo non è però infinito, poiché il livello massimo in Modern Warfare 2 è settato a 55, raggiunto il quale completerete uno dei cosiddetti Livelli Prestigio per poi ripartire dal livello zero del Prestigio successivo.

Ciascun Prestigio completato offre una serie di ricompense cosmetiche esclusive, come gli Emblemi, assieme a molti altri contenuti ancora per personalizzare il vostro soldato. Ogni stagione del multiplayer del titolo firmato Infinity Ward introdurrà alcuni nuovi Livelli Prestigio e i relativi bonus: ogni tre mesi avrete quindi a vostra disposizione centinaia di nuovi livelli da completare acquisendo esperienza, in cambio di ricompense sempre nuove.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida a tutti i potenziamenti da campo in Call of Duty Modern Warfare 2, così da ricevere ulteriori utili consigli per perfezionare la vostra esperienza con il gioco Activision.