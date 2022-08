Call of Duty Modern Warfare 2: come giocare in anticipo alla campagna dal 20 ottobre

Activision ha annunciato l'accesso anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, il gioco esce il 28 ottobre ma è possibile iniziare a giocare dal 20 ottobre... come fare? E' davvero semplicissimo.

L'accesso anticipato alla campagna è riservato a coloro che hanno effettuato o effettueranno il preordine di una qualsiasi versione di Call of Duty Modern Warfare 2, su qualsiasi piattaforma, quindi PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

In altre parole vi basterà prenotare il nuovo Call of Duty per iniziare a giocare alla campagna con una settimana di anticipo, mentre il multiplayer sarà disponibile in ogni caso per tutti dal 28 ottobre, questo per non creare evidenti squilibri tra chi ha iniziato a giocare prima e chi comprerà il gioco solo al day one. Activision ha anche svelato i dettagli della Beta Multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2, questa è divisa in due fasi e si terrà dal 16 al 26 settembre con accesso anticipato su PlayStation in una prima fase e Open Beta accessibile a tutti su PC, PlayStation e Xbox nella seconda fase.

Call of Duty Modern Warfare 2 è uno dei giochi più attesi della fine dell'anno, il nuovo shooter Activision è chiamato a risollevare le sorti del franchise dopo la tiepida accoglienza riservata a Call of Duty Vanguard lo scorso anno.