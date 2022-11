Call of Duty Modern Warfare 2: come giocare in modalità Veterano

Fin dal giorno del rilascio ufficiale, moltissimi utenti di Call of Duty Modern Warfare 2 hanno cominciato a domandarsi se fosse presente la famosa modalità Veterano, tradizione della serie di sparatutto Activision e già annunciata da Infinity Ward ancora prima del lancio.

Nel momento in cui scriviamo, la modalità Veterano non è però stata ancora introdotta all'interno del multiplayer del gioco, e in realtà non lo sarà mai - almeno non sotto questo nome. Gli sviluppatori hanno infatti deciso di rivisitare questa modalità, che prenderà il nome di Tier 1 e verrà inserita in maniera permanente il 16 novembre, in corrispondenza con l'inizio della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.

Le differenze tra la modalità Veterano e la nuova Tier 1 dovrebbero comunque essere minime: tra le caratteristiche principali di quest'ultima, infatti, i giocatori troveranno le più classiche, come il fuoco amico abilitato, una salute drasticamente ridotta e un HUD molto più scarno. Si tratta di elementi che contribuiranno ad aumentare il realismo e la letalità degli scontri, in pura continuità con le sensazioni uniche trasmesse dalla modalità Veterano nei precedenti capitoli della serie.

A proposito, prima di lasciarvi vi segnaliamo che la modalità classificata Moshpit CDL di Call of Duty Modern Warfare 2 Stagione 1 è stata posticipata.