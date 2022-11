Call of Duty Modern Warfare 2: come ottenere tutti i biglietti da visita

Call of Duty Modern Warfare 2 è ormai disponibile in tutto il mondo dal 28 ottobre di quest’anno. L’FPS competitivo per antonomasia torna, ancora una volta, sulla cresta dell’ondata di interesse attorno a questo particolare genere di produzioni, riscontrando un successo planetario ineguagliabile.

Nelle scorse settimane, infatti, abbiamo assistito al raggiungimento dei 100.000 utenti attivi in contemporanea su Call of Duty Modern Warfare 2, che hanno reso di fatto la nuova punta di diamante dei lavori targati Activision-Blizzard una delle produzioni più importanti dell’intero brand. Tra gli elementi che hanno da sempre decretato la popolarità del titolo, come già accennato in apertura, non possiamo che non considerare la competitività che aleggia attorno alla saga di Call of Duty.

Destreggiarsi tra i propri avversari online e dominare sul campo di battaglia è, indiscutibilmente, il vero cavallo di battaglia che sancisce il dominio di CoD nel panorama delle competizioni e-Sports. Un modo per poter mostrare a tutti le proprie skill digitali è quello di ottenere i biglietti da visita, che da una parte conferiscono al giocatore la possibilità di personalizzare al meglio il proprio profilo utente ma, dall’altro lato, consentono di mostrare a tutti come si sia stati in grado di portare al termine alcune sfide particolari, tra quelle più semplici ed altre più complesse. Ma come si ottengono tutti i biglietti da visita in Call of Duty Modern Warfare 2?

Biglietto da visita con Twitch

Uno dei biglietti più facili – almeno per quanto riguarda la serie di passaggi richiesti – prevede che il giocatore ottenga il proprio biglietto da visita tramite la visione di alcune dirette streaming su Twitch, andando a supportare quei creatori di contenuti le cui stream di Call of Duty Modern Warfare 2 mettono a disposizione degli utenti il drop di oggetti riscattabili in gioco. Qui di seguito vi elenchiamo la procedura necessaria per portare al termine questa task:

Come prima cosa dovrete creare un account Activision.

Successivamente, dovrete collegare il vostro account di Amazon Prime Gaming con un profilo Twitch.

Come terzo passaggio vi sarà richiesto di collegare l’account Twitch a quello Activision, creato con il primo step.

Infine, dovrete guardare una diretta di Modern Warfare 2 con i drop attivi. Così facendo, dopo un’attesa più o meno variabile, potrete essere in grado di riscattare il vostro biglietto da visita in gioco.

Biglietti da visita legati alla campagna

Per ottenere tutti i biglietti da visita disponibili con la campagna del titolo dovreste, come si può intuire con molta facilità, giocare e completare alcune delle missioni legate alla celebre modalità di Call of Duty Modern Warfare 2.

Soap's Determination: completare la missione “Strike” della campagna.

Chainlinked: per ottenere questo biglietto da visita sarà necessario portare al termine la missione “Borderline”.

Gaz: per il terzo biglietto da visita della modalità campagna di Call of Duty sarà richiesto completare “Recon by Fire”.

Shadows Company Ops: completare la missione “Alone” della campagna.

Biglietti da visita maestria

L’ultima tipologia di biglietti da visita richiede il completamento di una serie di sfide per ogni arma presente nell’arsenale di tutti i giocatori. In particolare, potrete ottenere il biglietto da visita maestria per un’arma ogni qualvolta porterete al termine una delle seguenti missioni:

Biglietto da visita maestria Oro: sarà richiesto compiere cento uccisioni con la mimetica oro equipaggiata da un’arma. Al completamento della missione, si potrà riscattare il biglietto da visita maestria per l’arma con cui è stata portata al termine la sfida.

Biglietto da visita maestria Platino: è richiesto compiere duecento uccisioni con un’arma che ha la mimetica platino equipaggiata.

Biglietto da visita maestria Poliatomica: ottenere trecento uccisioni con la mimetica poliatomica.

Biglietto da visita maestria Orion: per l’ultima sfida maestria si dovranno compiere quattrocento uccisioni con la mimetica orion.

Al completamento delle singole sfide – che ricordiamo essere valide per ogni singola arma, quindi completare la maestria di tutte le armi vi richiederà numerosissime ore di gioco – potrete riscattare in-game i tanto attesi biglietti da visita maestria, così da riuscire ad ottenerli tutti su Call of Duty Modern Warfare 2. Il nuovo titolo di Activision-Blizzard è un successo planetario: pochi giorni fa, CoD Modern Warfare 2 è divenuto il Call of Duty venduto più velocemente di sempre.

Non a caso, dunque, parliamo di uno dei titoli di maggior successo di quest'ultima parte del 2022, che ha determinato l'inizio di un momento fondamentale per gli ultimi mesi di un anno videoludicamente accattivante. Qualora foste interessati a conoscere la nostra opinione sull'ultima fatica targata Actvision-Blizzard e Infinity Ward, vi rimandiamo alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 2.