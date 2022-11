Call of Duty Modern Warfare 2: come ottenere facilmente Gettoni Esperienza Doppia

Le modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2 fanno ritorno il Battle Pass stagionale e il sistema di livelli, attraverso i quali potrete sbloccare armi, serie di uccisioni, equipaggiamento tattico e altro ancora. A loro volta le armi potranno essere aumentate di livello per potenziare e ottenerne accessori e skin.

Tutte queste attività, che rappresentano una parte centrale delle modalità multiplayer online del nuovo capitolo della serie, richiedono una gran quantità di punti esperienza, i quali possono essere ottenuti giocando e vincendo le partite.

Tendenzialmente, migliori saranno le vostre prestazioni in combattimento, migliori saranno le ricompense ottenute alla fine di ogni match, ma per velocizzare un po' le cose e ottenere più rapidamente le armi che vi servono potete sfruttare i gettoni esperienza doppia. Come dice il nome, si tratta di oggetti consumabili in grado di raddoppiare i punti esperienza ottenuti per un determinato lasso di tempo. Esistono tre modi per ottenere questi gettoni:

completare le sfide di gioco

di gioco raggiungere determinati livelli all'interno del Battle Pass stagionale

all'interno del stagionale acquistarli con denaro reale attraverso il negozio (in questo caso, il consiglio è quello di attendere le periodiche promozioni con gli sconti)

Dopo aver ottenuto un gettone esperienza doppia, vi basterà selezionarlo dal vostro profilo per applicarlo e cominciare il countdown: per massimizzare i risultati vi raccomandiamo di giocare quante più partite possibile prima della scadenza temporale del gettone.

A proposito di multiplayer, Treyarch ha recentemente confermato sui suoi canali ufficiali che il multigiocatore classificato arriverà su CoD Modern Warfare 2 nel 2023. Nel frattempo, potete dare un'occhiata alla nostra recensione del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.