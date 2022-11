Call of Duty Modern Warfare 2: come ottenere la Mimetica Poliatomico

La mimetica Poliatomico è una delle nuove skin per armi introdotte nella modalità multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare 2. Si tratta di una mimetica di medio livello, ma che per essere ottenuta richiede un procedimento piuttosto elaborato: andiamo quindi a vedere più nel dettaglio cosa è necessario fare per sbloccarla.

In COD Modern Warfare 2 il sistema di sblocco delle varie colorazioni per le armi è legato ad un gran numero di sfide apposite che dopo essere state completate permettono di ricevere una mimetica unica (se volete saperne di più al riguardo, ecco la nostra guida a tutte le sfide per le skin delle armi di Modern Warfare 2).

In particolare, per ottenere la Poliatomico dovrete prima sbloccare la colorazione Platino per tutte le armi disponibili all'interno del gioco, e successivamente completare un'ulteriore sfida (chiamata sfida maestria) per ciascuna arma. A questo punto, la mimetica Poliatomico sarà vostra, e potrete equipaggiarla su tutte le bocche da fuoco del vostro arsenale senza alcun tipo di limitazione. Un procedimento abbastanza lungo, per una ricompensa estetica che ha comunque il suo fascino.

A proposito di sfide e sblocco di contenuti, ecco a voi la guida al level cap nel multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.