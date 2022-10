Call of Duty Modern Warfare 2: come potenziare velocemente le armi

Essere dotati di un armamentario sofisticato ed efficace è fondamentale all'interno di Call of Duty Modern Warfare II, altrimenti il rischio è di divenire un bersaglio facile per gli avversari senza avere a disposizione strumenti adeguati per contrastare la loro offensiva.

Per questo motivo potenziare velocemente le nostre armi è importante per godersi al meglio l'esperienza offerta dal gioco firmato Activision. Una volta possibile far salire di livello le bocche da fuoco disponibili grazie alle migliorie messe a disposizione dall'armaiolo, la vostra situazione migliorerà drasticamente a patto ovviamente di avere i punti necessari per procedere con gli upgrade. Ecco quindi alcuni utili trucchi e suggerimenti per guadagnare esperienza velocemente e migliorare in tempi rapidi le vostre armi:

Accumulare Gettoni XP doppi per le armi - Come suggerisce il nome, questo tipo di Gettoni permette di ricevere punti esperienza raddoppiati, velocizzando non di poco il tempo necessario per potenziare le proprie armi

- Come suggerisce il nome, questo tipo di Gettoni permette di ricevere punti esperienza raddoppiati, velocizzando non di poco il tempo necessario per potenziare le proprie armi Partecipare ai weekend con Doppi XP - Quando prendono il via i weekend che garantiscono doppi punti esperienza prendendo parte alle varie partite, diventa molto prezioso giocare quanto più a lungo possibile per massimizzare i propri risultati e fare così scorta di XP

- Quando prendono il via i weekend che garantiscono doppi punti esperienza prendendo parte alle varie partite, diventa molto prezioso giocare quanto più a lungo possibile per massimizzare i propri risultati e fare così scorta di XP Giocare modalità di gioco incentrate su uccisioni in massa - E' caldamente consigliato dare priorità a quelle opzioni di gioco (come Dominio , in particolare) che permettono di effettuare uccisioni in grandi quantità ed in poco tempo, ancora meglio durante i weekend con XP Doppi

- E' caldamente consigliato dare priorità a quelle opzioni di gioco (come , in particolare) che permettono di effettuare uccisioni in grandi quantità ed in poco tempo, ancora meglio durante i weekend con XP Doppi Mirare sempre alla testa - Forse il consiglio più banale e scontato, ma ugualmente molto prezioso: le uccisioni tramite headshot garantiscono sempre un maggior quantitativo di XP rispetto alla norma, pertanto è bene mirare sempre alla testa dei nemici

In questo modo sarà possibile accumulare punti esperienza in grandi quantità e far salire di livello molto più velocemente tutte le armi presenti nel vostro inventario, aumentando considerevolmente le vostre chance di vittoria in battaglia.

