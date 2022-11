Call of Duty Modern Warfare 2: come prepararsi al lancio di COD Warzone 2.0

Avete acquistato una copia di Call of Duty Modern Warfare 2 e volete sfruttare al massimo l'accesso allo sparatutto per prepararvi all'imminente debutto di COD Warzone 2.0? Ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile per il 16 novembre.

Completate la campagna

La prima cosa da fare per prepararsi all'arrivo di Warzone è sicuramente portare a termine la modalità single player. Come si può leggere anche nella nostra guida alle ricompense della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, ogni missione premia il giocatore con un piccolo dono e il completamento dell'intera storia fornisce il progetto per Unione della Guardia, il fucile d'assalto del Capitano Price completo di tutti gli accessori. Non trascurate inoltre la possibilità di ottenere qualche Gettone XP Doppi, fondamentale per chiunque volesse velocizzare lo sblocco di accessori e armi.

Raggiungete il Grado 55

Il secondo step consiste nel raggiungere il grado massimo nel multiplayer (o nella coop, visto che i progressi sono condivisi), ovvero il livello 55. In questo modo si sblocca l'accesso a tutte le piattaforme di base, all'equipaggiamento tattico/letale, ad alcuni accessori, alle killstreak e ai potenziamenti da campo. Insomma, se volete avere a disposizione buona parte degli elementi per la costruzione del vostro loadout, arrivare al level cap è parecchio importante.

Sbloccate tutte le armi

Oltre ad arrivare al livello 55, è fondamentale che si sblocchi anche l'accesso ad ogni singola arma potenziando le piattaforme disponibili in Call of Duty Modern Warfare 2. Tale operazione è di fondamentale importanza non solo perché amplia il vostro arsenale, ma anche perché ogni arma ha nel suo percorso di potenziamenti una serie di accessori unici che, una volta sbloccati, potranno essere equipaggiati anche su altre bocche da fuoco. Cercate quindi di comprendere quali sono le armi i cui accessori (soprattutto i mirini) potrebbero farvi comodo e continuate ad utilizzarle fino a raggiungere il livello massimo. Per velocizzare questo processo potete sfruttare i Gettoni XP Arma Doppi oppure prendere parte alla modalità Invasione ed accanirvi sui bot controllati dall'intelligenza artificiale.

Create i vostri loadout

Parte della vostra attenzione dovrebbe essere indirizzata anche alla schermata dell'Armaiolo. In COD Warzone 2.0 si potranno utilizzare le classi personalizzate e, sebbene il metodo per accedervi sarà diverso, sarà comunque importante disporre di svariati loadout da richiamare in battaglia per affrontare i nemici in qualsiasi tipo di situazione. Sarebbe quindi opportuno creare più classi, così da potersi adattare agli scontri a distanza, a quelli ravvicinati e a quelli a medio raggio.

Attivate il cross-save

A prescindere dalla piattaforma sulla quale siete in possesso di Call of Duty Modern Warfare 2, è fondamentale che sappiate della presenza del cross-save. Grazie a questa funzionalità è infatti possibile unire gli account di tutte le piattaforme e portare i vostri loadout e i vostri oggetti sbloccati su PC e console senza alcun tipo di limitazione. Nel caso in cui non l'aveste ancora attivato, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla guida con i passaggi utili per abilitare il cross-save di Call of Duty.

