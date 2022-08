Call of Duty Modern Warfare 2: come provare ad ottenere un codice gratis per la Beta

Non avete preordinato Call of Duty Modern Warfare 2 ma vi piacerebbe provare la Beta nelle prossime settimane? Sappiate allora che Activision ha appena annunciato un'iniziativa che permetterà a numerosi utenti di ottenere un codice gratis.

Per poter sbloccare un codice della Beta occorre disporre di un account Activision ( se non ne avete uno, createlo e attivate il cross-save collegando tutte le vostre piattaforme) e un profilo YouTube, dal momento che l'azienda ha deciso di distribuire le ricompense attraverso un sistema che funziona in maniera pressoché identica ai Twitch Drops: basterà collegare gli account e visualizzare una diretta per poter ricevere una ricca serie di ricompense, una delle quali corrisponde proprio alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 2.

Per iniziare, dovete visitare il sito ufficiale della Call of Duty League e seguire le istruzioni a schermo per collegare tutti gli account. In alternativa, potete effettuare il collegamento anche dalla pagina delle impostazioni di YouTube, la quale consente di aggiungere gli account di vari servizi, tra i quali vi è anche quello Activision. Una volta completato il processo, dovrete sintonizzarvi sul canale YouTube della Call of Duty League il prossimo 7 agosto 2022 dalle ore 20:30 del fuso orario italiano e guardare i match. Va precisato che i drop dei codici sono casuali e non è detto che tutti gli spettatori ne ricevano uno.

Se invece volete ottenere le ricompense per Call of Duty Vanguard e Warzone, che sono assicurate, potete sintonizzarvi sul canale dal 4 al 7 agosto 2022, così da sbloccare skin, progetti, emblemi e bonus ai punti esperienza da utilizzare sul vostro profilo collegato ai due sparatutto in prima persona.

In attesa di tutti i dettagli sulla Beta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2.