Call of Duty Modern Warfare 2: come ridurre il lag nella Beta

State giocando la versione Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 e avete notato che durante i vostri match nel multiplayer online si verificano frequenti fenomeni di lag? Probabilmente a causare tali problemi è una particolare opzione grafica, la quale può essere disattivata in pochi istanti.

Proprio come accadeva anche in Vanguard, il capitolo della serie ambientato nella seconda guerra mondiale, anche Call of Duty Modern Warfare 2 implementa un'opzione grafica che prende il nome di "On-Demand Texture Streaming" e consente ai giocatori che dispongono di una connessione ad internet particolarmente veloce di caricare texture in alta definizione tramite lo streaming e ottenere così una migliore resa visiva. Per quanto sia un'ottima impostazione per tutti coloro i quali possono permettersela, va precisato che la sua attivazione in contesti nei quali non vi è la possibilità di sfruttare una connessione molto veloce può creare qualche problema. L'impostazione in questione si trova nella sezione "Grafica" delle opzioni e può essere disabilitata con un semplice click su tutte le versioni del gioco (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC).

Va precisato che la disattivazione di questa opzione non è la soluzione a qualsiasi problema di lag e, sebbene molti confermino che senza lo streaming delle texture si giochi meglio, è probabile che i problemi persistano nel caso in cui la vostra connessione dovesse essere lenta o dovesse presentare altre problematiche esterne allo sparatutto Activision.

