Call of Duty Modern Warfare 2: come riscattare il codice della Beta

Con la Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 sempre più vicina, sempre più giocatori si preparano a ricevere un codice, il quale consentirà loro l'accesso anticipato alla versione di prova dello sparatutto in prima persona. Ma come si può riscattare il codice? Scopriamolo insieme.

Il primo passaggio per accedere alla Beta di Call of Duty Modern Warfare 2 è accedere all'account sul sito ufficiale e, se non l'avete mai fatto, potete creare un nuovo profilo e poi collegare tutte le vostre piattaforme per abilitare il cross-save (ve lo consigliamo in vista del debutto di COD Warzone 2.0). Completato questo primo step, visitate la pagina adibita al riscatto dei codici: nel primo campo di testo va inserita la sequenza di numeri e lettere, nel secondo occorre specificare la piattaforma sulla quale volete giocare la Beta di COD MW2 e nella terza va selezionato 'Italia'. Inseriti tuti i dati, cliccate sul tasto verde con su scritto 'Invia' e attendete: vi verrà inviata una mail con il codice da riscattare sulla piattaforma selezionata, ovvero una tra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam o Battle.net.

Al momento potete scegliere quindi solo una piattaforma, ma grazie alla Beta cross-platform dei prossimi giorni, potrete continuare a giocare mantenendo i progressi anche su altri dispositivi. A tal proposito, sulle nostre pagine potete trovare la guida su come sbloccare armi e skin gratis con la Beta di COD Modern Warfare 2.

Va precisato che i codici vengono inviati esclusivamente a coloro i quali hanno effettuato il preorder di una qualsiasi versione fisica del gioco presso un rivenditore autorizzato. Chi ha preordinato invece le versioni digitali del gioco sugli store PC, PlayStation o Xbox dovrebbe automaticamente avere accesso alla Beta con la possibilità di scaricarla sin dal primo istante.