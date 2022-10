Call of Duty Modern Warfare 2: come risolvere crash ed errori della campagna su PC

La nuova fatica di Infinity Ward sta per uscire ufficialmente, ma tutti coloro che hanno preordinato il titolo possono già giocarci in accesso anticipato. Sono quindi arrivati già alcuni report di problemi legati alla modalità storia, tra cui spiccano un bug che banna i giocatori dalla campagna di CoD Modern Warfare 2 e alcuni crash su PC.

Proprio quest’ultimi sembrerebbero riguardare una fetta rilevante di giocatori: in particolare, si tratterebbe di crash che avvengono durante la modalità campagna, nelle più disparate situazioni, causati non dal codice del gioco ma dalla macchina su cui viene eseguito. Ecco quindi alcune soluzioni tramite le quali potete tentare di risolvere il problema nel caso in cui sia capitato anche a voi.

Chiudere e riaprire il gioco

Il primo tentativo da fare, banale ma spesso efficace, è quello di chiudere il gioco, riavviare il PC e successivamente lanciarlo nuovamente. Nella maggior parte dei casi si tratta infatti di crash non sistematici, e dunque facilmente risolvibili grazie ad una procedura di questo tipo. Nel caso in cui, invece, vi sia capitato di subire crash frequenti vi consigliamo di dare un’occhiata ai prossimi paragrafi.

Verificare i file di gioco

Molto spesso i crash sono causati dalla presenza di file di gioco corrotti o rovinati, problema che può essere risolto eseguendo una semplice verifica automatica dei file.

Se possedete il gioco su Battle.net, seguite questa procedura:

premete l’ingranaggio di fianco al tasto Gioca

selezionate Scansiona e Ripara

Se invece possedete il gioco su Steam, seguite questi passaggi:

premete con il tasto destro sul gioco

selezionate Proprietà > File Locali > Verifica integrità dei file locali

Abilitate la Cache per asset ad alta risoluzione

Un altro motivo che potrebbe essere dietro ai crash del gioco sul vostro PC sono le opzioni grafiche da voi impostate, che potrebbero essere eccessivamente pesanti per il vostro hardware. Per alleggerire un po’ il carico di lavoro della macchina, abilitate l’opzione relativa alla Cache per gli asset ad alta risoluzione: questo migliorerà le prestazioni del titolo e ridurrà le probabilità di crash, ma richiederà uno spazio aggiuntivo in memoria di ben 32GB.

