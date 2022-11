Call of Duty Modern Warfare 2 come Rocket League: un leak svela la modalità CODball!

Dalle pagine di Insider-Gaming, l'ormai celebre leaker Tom Henderson solletica la curiosità dei giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 preannunciando l'arrivo di una modalità speciale e di una mappa che farà da sfondo, che ci crediate o meno, a delle sfide in stile Rocket League!

Citata in origine dalle porzioni di codice scoperte dal dataminer CODSploitzlmgz, la modalità denominata CODball viene adesso 'confermata ufficiosamente' da Henderson con tanto di dettagli sulle attività da svolgere nella dimensione multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2.

A detta del noto leaker, CODball celebrerà la Coppa del Mondo e trarrà forte ispirazione da Rocket League, con due squadre composte da un numero imprecisato di soldati alla guida di ATV (presumibilmente non più di 3 o 4) che dovranno darsi battaglia all'interno di un'arena di calcio. Lo scopo di ogni partita a CODball sarà ovviamente quello di segnare un gol in più degli avversari spingendo il pallone all'interno della porta del team nemico.

Le sfide 'sparatutto-calcistiche' di CODball faranno da sfondo all'arrivo di Messi Neymar Jr e Pogba in COD Modern Warfare 2 come parte delle iniziative promosse da Infinity Ward per arricchire di contenuti la Stagione 1 del kolossal FPS. Il lancio delle sfide CODball dovrebbe avvenire il 21 novembre, con l'ingresso della prima stella del calcio nella rosa degli Operatori di Call of Duty Modern Warfare 2.