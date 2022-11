Call of Duty Modern Warfare 2: come sbloccare il fucile Chimera

Finalmente la Stagione 1 è arrivata in Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2, e con essa la roadmap dei contenuti che gli sviluppatori intendono seguire per aggiungere nuove armi, sfide, oggetti e modalità di gioco.

Tra le nuove bocche da fuoco che arricchiranno l'arsenale bellico del nuovo capitolo della serie Activision troviamo anche il fucile d'assalto Chimera, un'arma che potrebbe potenzialmente risultare tra le migliori del titolo nella sua categoria.

Il fucile Chimera verrà aggiunto tra i contenuti di COD Modern Warfare 2 durante la Stagione 1, più precisamente nel mese di dicembre, e potrà essere sbloccato completando una missione arma oppure acquistando il bundle dedicato che verrà messo a disposizione all'interno del negozio del gioco. Nel caso in cui Activision decida di mantenere la stessa linea tracciata con i requisiti per sbloccare il fucile M13B in COD Warzone 2, è probabile che la sfida per il Chimera possa essere piuttosto difficile da portare a termine: vi consigliamo dunque di tentare di completarla insieme ad un gruppo di amici affiatati, per aumentare le possibilità di successo.

A proposito della modalità multigiocatore del nuovo capitolo della serie sviluppato da Infinity Ward, ecco come giocare in modalità Veterano in Call of Duty Modern Warfare 2.