Call of Duty Modern Warfare 2: come sbloccare l'M13B

Il 16 novembre 2022 è cominciata ufficialmente la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2. Sono molte le novità sbarcate all'interno dell'ultimo capitolo della serie Activision, tra cui nuove armi e l'equivalente della modalità Veterano in Call of Duty Modern Warfare 2.

Tra le nuove bocche da fuoco aggiunte con la Stagione 1, rivolgiamo in particolare l'attenzione al fucile d'assalto M13B. Secondo le informazioni attualmente disponibili, tuttavia, non sembra esserci modo di sbloccare quest'arma in COD Modern Warfare 2: sarà possibile ottenerla all'interno di Call of Duty Warzone 2. Per farlo dovrete giocare ad una partita in modalità DMZ, sconfiggere il Boss Chimico all'interno della Zona Radioattiva e completare l'estrazione utilizzando l'arma che lascerà cadere a terra.

Nonostante questo, è possibile che al termine della Stagione 1 il fucile M13B venga messo a disposizione anche all'interno dell'ultimo episodio della serie firmato Infinity Ward, magari attraverso una delle tante missioni arma che abbiamo ormai imparato a conoscere, uno schema per il rilascio delle armi già utilizzato in passato da Activision nei precedenti giochi della serie che si interfacciavano con Warzone.

