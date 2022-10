Call of Duty Modern Warfare 2: come sbloccare la modalità realismo

Come di consueto, la modalità campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 può essere affrontata impostando diversi livelli di difficoltà, dal più facile al più difficile, in modo da personalizzare l'esperienza di gioco adattandola alle proprie necessità ed abilità.

Esiste tuttavia una particolare opzione per il grado di sfida non disponibile fin da subito, ma che promette di rendere l'esperienza della modalità storia particolarmente spettacolare ed impegnativo. Stiamo parlando della modalità Realismo, la quale, una volta selezionata, renderà i nemici molto più forti, letali e consapevoli della vostra posizione, mentre la vostra salute e capacità di rigenerazione verranno severamente limitate.

Call of Duty MW2: come sbloccare la modalità Realismo

Per poter sbloccare e quindi giocare questo particolare grado di difficoltà durante la campagna, dovrete prima di tutto completare almeno una volta tutte le missioni della campagna (a proposito, ecco a voi la lista di tutte le missioni di Call of Duty Modern Warfare 2).



Non è necessario completare la campagna a livello di difficoltà Veterano per sbloccare la modalità Realismo, basta portare a termine tutte le missioni a qualsiasi livello di difficoltà. la ricompensa finale saprà regalare grosse soddisfazioni a tutti gli amanti della serie targata Activision che desiderano un'esperienza davvero simile ad una simulazione realistica. A proposito della modalità storia, ecco tutti gli operatori della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione della storia di Call of Duty Modern Warfare 2.