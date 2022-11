Call of Duty Modern Warfare 2: come vedere le proprie statistiche online

Il nuovo capitolo di Call of Duty è finalmente disponibile per tutte le piattaforme, e sono moltissimi i giocatori che hanno già preso d'assalto le numerose modalità multigiocatore del titolo, tanto da far schizzare COD Modern Warfare 2 in cima alle classifiche di vendita su PS STore subito al lancio.

Di conseguenza, come ogni anno, migliaia di giocatori si stanno dando già battaglia in rete, e per monitorare i propri progressi all'interno del gioco torna molto utile sapere dove trovare tutte le statistiche relative alle partite effettuate in modalità multigiocatore. Sfortunatamente, nel momento in cui scriviamo gli sviluppatori non hanno ancora implementato la Caserma in Modern Warfare 2, ovvero l'interfaccia attraverso la quale nei precedenti titoli della serie è possibile visionare e navigare tra tutte le statistiche di gioco.

Fino a quando non verrà sistemata questa mancanza, quindi, non potrete tenere traccia dei contatori delle vostre uccisioni e morti online, ma potrete invece controllare solamente le statistiche durante ogni singola partita. Ecco come fare a seconda della piattaforma sulla quale vi trovate:

PC - premete il tasto Tab

Xbox - premete il tasto View

Playstation - premete la parte inferiore del touchpad

Non sappiamo ancora quando verrà implementata la Caserma, ma è ragionevole pensare che possa essere aggiunta tramite un aggiornamento alcune settimane dopo il lancio del gioco. Nel frattempo, se volete aumentare le vostre possibilità di vittoria in multiplayer vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida per sbloccare tutte le armi in Call of Duty Modern Warfare 2.