Call of Duty Modern Warfare 2 ha una data d'uscita! La Task Force 141 nel nuovo video

Con una mossa a sorpresa, Activision annuncia la data d'uscita ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 2 con un video che svela l'artwork ufficiale incentrato sui membri della Task Force 141.

Grazie al filmato confezionato da Activision Blizzard trova così conferma il recente leak condiviso dal noto insider Tom Henderson sul ritorno della Task Force 141 in COD Modern Warfare 2. I ragazzi di Infinity Ward rimarcano il concetto spiegando come in MW2 "la Task Force 141 farà il suo glorioso ritorno con il suo team di iconici veterani".

Tra gli Operatori della Task Force 141 del nuovo sparatutto di Infinity Ward ritroveremo il mitico Capitano John Price, insieme a Simon 'Ghost' Riley, John 'Soap' MacTavish e Kyle 'Gaz' Garrick: ci sarà spazio anche per il Colonnello Alejandro Vargas delle Forze Speciali Messicani.

Maggiori dettagli sul gameplay, sulla storia e sui contenuti dell'esperienza singleplayer e multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 verranno svelati in un secondo momento da Activision: per adesso, "accontentiamoci" del suggestivo trailer live action che fissa la data di lancio di COD Modern Warfare 2 per il 28 ottobre 2022 su PC e console PlayStation e Xbox. In calce alla notizia trovate anche la versione in alta definizione dell'artwork ufficiale del nuovo kolossal sparatutto di Activision e Infinity Ward.