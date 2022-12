Call of Duty Modern Warfare 2: annunciato il primo weekend gratis e i doppi XP - Aggiornata

Il noto insider Tom Henderson aveva già anticipato che il primo weekend gratuito di Call of Duty Modern Warfare 2 si sarebbe tenuto a dicembre, e tramite le pagine di Insider Gaming veniamo ora a conoscenza della data esatta in cui potremo tuffarci nel frenetico multiplayer online del gioco senza sborsare nemmeno un euro.

Aggiornamento: Activision ha ufficialmente annunciato che il primo weekend di gioco gratuito si terrà proprio a partire da domani 15 dicembre e fino al 19 dicembre. In questo periodo di tempo i giocatori potranno ottenere doppi punti esperienza con cui livellare armi e progredire nel Battle Pass. Segue notizia originale.



Stando alle informazioni raccolte da Henderson, l'aggiornamento di metà stagione della Stagione 1 di Modern Warfare 2 inizierà il 14 dicembre, con il weekend di gioco gratuito che inizierà il 15 dicembre e durerà fino alle prime ore del 19 dicembre. Non è emerso ciò che l'aggiornamento conterrà in quanto ad eventuali nuove armi, playlist e modalità, ma sappiamo che è previsto il ritorno della mappa multiplayer "Shipment". Oltre ad aver mantenuto sinora il silenzio sull'update di metà stagione, Activision non ha ancora annunciato un weekend Double XP per Modern Warfare 2, che potrebbe arrivare proprio in prossimità delle festività natalizie.

Oltre all'aggiornamento di metà stagione di Modern Warfare 2, Insider Gaming afferma che è stato anche che il 6 dicembre verrà rilasciato anche un aggiornamento per Call of Duty Black Ops Cold War. Al momento non è chiaro se si tratterà di una patch standard o se andrà invece ad aggiungere nuovi contenuti.

Activision e Infinity Ward hanno confermato che Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 riceveranno 5 Stagioni in totale, e questo ha riacceso le possibilità che possa arrivare un nuovo capitolo di zecca della serie a fine 2023.